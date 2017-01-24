Украина подписала новое соглашение

После поездки в Таллин и встречи с эстонским руководством страны, украинский Президент Петр Порошенко отправился на следующий день, 24 января, с деловым визитом в Финляндию. Там он встретился с главой государства Саули Ниинистьо, а также с представителями исполнительной и законодательной власти. Пресс-служба украинского Президента также анонсировала встречи с украинцами, которые живут в Финляндии.
В результате встречи с представителями власти Финляндии между двумя странами было подписано соглашение, которое позволит усилить совместную работу в энергетической сфере. В частности, речь идет о привлечении иностранного опыта в развитии использования возобновляемых источников энергии, а также альтернативных видов топлива. Это позволит в будущем создать совместные проекты Финляндии и Украины, которые будут способствовать сотрудничеству в данном направлении.
Также Президент Финляндии отметил, что они со своей стороны поддерживают интеграцию Украины в Европу, признают Крым украинской территорией и готовы сделать все возможное со своей стороны касательно Минских договорённостей ради способствования нормализации ситуации в Украине.