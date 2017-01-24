В Украине возрастает производство говядины и свинины

В прошлом году объемы производства свинины и говядины в Украине начали увеличиваться, сообщает replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Согласно последним данным, в 2016 году было произведено на 3,9 процентов охлажденной и свежей свинины больше, чем годом ранее. Этот вид продукции также уверенно лидирует по продажам, и всего в минувшем году было произведено порядка 256 тысяч тонн. В декабре 2016 года производители выпустили на 9 процентов свинины больше, чем в ноябре прошлого года, однако по сравнению с показателями декабря 2015 года производство сократилось на 4,6 процентов.
Что касается говядины, то в этом сегменте продукции показатели стали еще лучше: по итогам прошлого года производство охлажденной и свежей говядины возросло сразу на 22,5 процентов по сравнению с показателями 2015 года. Всего было произведено 59, 4 тысячи тонн, из них больше шести тысяч тонн – в декабре минувшего года. Эти показатели почти на десять процентов выше, чем в ноябре 2016 года и почти на 35 процентов больше, чем в декабре позапрошлого года.