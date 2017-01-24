Росс: этот год будет самым тяжелым для Авакова

Астролог Влад Росс заявил о том, что Арсена Авакова ждет очень сложный год, и уже сейчас ему необходимо создать собственную политическую силу для подстраховки, поскольку в 2017 году он может лишиться своей должности, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
По словам Росса, глава МВД родился под знаком Козерога, и эта планета считается очень сложной, полной препятствий и трудностей. «Солнце, считающееся символом управления, в годовом гороскопе Авакова находится в падении, оно перешло в дом ниспровержения власти. Уже в конце этой весны и вплоть до конца года у Авакова могут быть серьезные проблемы», уверяет астролог. Росс при этом подчеркнул, что в этот период главу МВД ждут предательства и интриги, а также отстранение от должности.
«Нужно играть на опережение, сейчас надо создавать свою партию, поскольку для этого наступает очень благоприятное время. Вражда и интриги в бывшей партии будут противопоставлены новой силе, которая может стать для Авакова очень успешной», считает астролог. Он добавил, что в текущем году Авакову будет практически невозможно удержаться на своем посту.