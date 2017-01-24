Эксперт назвал самый опасный период на Донбассе в текущем году

Возглавляющий Центр исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что на протяжение первого полугодия 2017 года со стороны пророссийских террористов будет проводиться разведка боем, а целью военных действий будет «истощение» Донбасса, передает replyua.net.
Эксперт также уверен, что на перспективу развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей влияет «слабое положение ЕС, отсутствие четкой политики в США, процесс перегруппировки сил РФ с упором на начало политико-дипломатической войны». С точки зрения Бадрака, Кремль также будет пытаться сменить власть в Украине, поэтому военному рычагу, в совокупности с информационной войной, российский президент Владимир Путин будет уделять больше всего внимания.
Также Бадрак рассказал, что сейчас наиболее реалистичными являются три сценария событий. Суть первого заключается в том, что Москва и Вашингтон, скорее всего, подпишут какую-то сделку. Второй сценарий – это активизация конфронтации РФ с Западом, в которой интересы Украины не будут учитываться. Наконец, отметил эксперт, есть еще и третий сценарий, в соответствии с которым страны Запад создадут антипутинскую коалицию с учетом интересов украинской стороны.