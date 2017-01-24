Гройсман обратился к украинцам с важным заявлением

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что украинское руководство обязано внести ясность своими действиями в то, что касается жизни граждан и будущего страны.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Гройсман подчеркнул, что сегодня в украинском обществе необходимо спланировать следующие шаги касательно того, чтобы ситуация в Украине стала прогнозируемой. «Люди должны понимать, что ждет их и Украину в целом на протяжении некоего среднесрочного периода. Одним из важнейших приоритетов среднесрочного периода действий, который сейчас мы предлагаем, является развитие украинской экономики, а также обеспечение стабильного роста экономики», отметил премьер-министр.
По его словам, небольшой рост украинская экономика смогла показать в прошлом году, и в правительстве считают, что на украинскую экономику позитивно повлиял целый ряд различных мероприятий, проведенных ранее. «Однако нужно признать, что этого совсем недостаточно для того, чтобы в Украине был обеспечен стабильный и быстрый рост экономики», считает Владимир Гройсман, глава украинского правительства.