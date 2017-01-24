Сыроед обвинила Банковую в мусорной осаде Львова

Вице-спикер ВР Оксана Сыроед уверена, что ее родной Львов не стал бы заложником «мусорной осады», если бы команда украинского президента Петра Порошенко не осуществляла травли политсилы львовского градоначальника Андрея Садового, передает replyua.net.
По мнению Сыроед, в Киеве просто не хотят принимать факт успешной деятельности мэра Львова и то, что сам город процветает и является очень популярным среди туристов. Замглавы парламента также предположила, что львовян вынуждают променять свободу на мусор и обвинила высокопоставленных представителей власти в том, что по их инициативе во Львове не начинают строить специальный завод для переработки мусора.
Сыроед также сообщила, что 6 февраля будет «отмечаться» годовщина с того момента, как в Мигрегионстрое заблокировали решение Европейского инвестиционного банка, предусматривающего выделение 70 млн. американских долларов. Вице-спикер ВР подчеркнула, что эта сумма должна была пойти на сооружение завода для переработки мусора и рекультивации на Грибовицкой свалке. Данный проект начали еще два года назад, то есть задолго до печальных событий на свалке. Оксана Сыроед выразила уверенность, что если бы не постоянные препятствия со стороны Киева, Львов уже мог бы в значительной степени быть очень близким к решению проблем с мусором.