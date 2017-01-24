Процес заочного судового розслідування справи Януковича триватиме до 2019 року

Процедуру заочного засудження президента-втікача Віктора Януковича було продовжено аж до 2019 року. Про це під час ефіру на «Радіо Свобода» розповів захисник постраждалих сімей під час Майдану Титич Віталій, передає replyua.net.
Також він пояснив, що такі зміни до українського законодавства запропонувала саме Генеральна прокуратура, а Верховна Рада у свою чергу підтримала це. «Ми закликали зайнятися серйозними змінами, які допомогли б нам у роботі та дали б змогу позбутися від спекуляцій. Ми хотіли врахувати багаторічний досвід роботи Європейського суду з прав людини саме в частині заочного розслідування. Для цього потрібен час. Час потрібен для розвитку та переоцінки ситуації. У випадку з екс-президентом Януковичем ми маємо зробити все бездоганно, щоб потім до рішення неможливо було "придратися". Українська сторона хоче більше вивчити практику Європи, яка сильно відрізняється від нашого підходу в частині заочного розслідування», - пояснив Титич. Крім того він зауважив, що наразі в українському законі є дуже багато моментів, якими можна легко спекулювати. Як відомо, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді. Однак сам він не визнає провини і хоче якомога скорішого розслідування.