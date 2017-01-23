Нардеп назвав головну версію щодо замаху на його життя

Головною версією спроби вбивства народного депутата України Геращенко Антона називають його причетність до діяльності сайту «Миротворець». Як передає replyua.net, за словами самого політика, діяльність даного ресурсу сильно дратує російські спецслужби.
«Основний напрямок діяльності даного веб-сайту спрямований на підтримку національної безпеки та захисту інтересів українських громадян. І це дуже сильно дратує російські спецслужби, оскільки заважає їм вести інформаційну війну проти нашої держави. Таким чином головна версія спроби вбивства ґрунтується на діяльності сайту «Миротворець», який відстоює інтереси України», - заявив Геращенко.
За словами депутата, організатор замаху – один з відвідувачів його ресурсу, і таких як він там більше ста тисячі. Раніше також повідомлялося, що головних підозрюваних у спробі вбивства нардепа було затримано. Як відомо, керівник Служби безпеки України Василь Грицак зазначав, що оперативники його відомства ліквідували загрозу життю народного депутата, проти якого готувався замах. У автомобіль народного обранця зловмисники наклали вибухівку. За його словами, головними кураторами даної справи були російські спецслужби, а виконавці – звільнені в’язні кримської колонії.