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Муждабаев о том, почему он не осуждает эмигрантов

Муждабаев о том, почему он не осуждает эмигрантов
Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке пишет о том, почему он не осуждает тех, кто решили навсегда уехать из Украины ради лучше жизни в другой стране, а также о том, каким является лично его выбор, - передает replyua.net.

Журналист пишет: «Кто хочет — пусть уезжает. Я не хочу. Украина самая интересная в мире страна. И самая важная для мира страна, на долю которой выпало быть не изломе политической географии и истории. Страна, воюющая за весь мир, и это обязательно будет оценено, вознаграждено. Надо менять ее к лучшему, и быстро? Да. Очень надо. Можно ее покидать? Ровно настолько, насколько можно покидать больную, израненную маму».

Он подчеркивает: «Мораль не читаю. И те, кто уезжают, и те, кто остаются, сами знают цену своим делам. Крымским татарам не надо рассказывать, что такое поруганная врагом родина. Крым временно оккупирован, но вся Украина — нет, и она нуждается в своих детях, защитниках и спасителях, строителях, реформаторах. Не иметь возможности жить на родной земле — чудовищно. А добровольно уехать можно только для нее, а не от нее. Каждый этот выбор делает лично, взвешивая на внутренних весах совесть, пользу и выгоду. Считаю, всем все понятно, и нет смысла долго рассуждать или осуждать».
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