Чим позиція Трампа загрожує Україні - експерт

Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не має довгострокового та твердого плану щодо розвитку зовнішньої політики держави. А це в свою чергу може послабити вплив Вашингтону та світові процеси, в тому числі і на ті, які стосуються російської агресії в Україні. Про це заявив радник президента України, керівник Національного інституту стратегічних досліджень Горбулін Володимир, повідомляє «ZN.ua», передає replyua.net.
«Крім того, що є внутрішня політика в США, є ще й і зовнішня. Вони глобально впливає на всіх учасників міжнародних процесів. І при цьому я не помітив, щоб у Трампа було те, що політологи називають «гранд-стратегія». Він досі не знає, який курс братиме по відношенню до зовнішньої політики, оскільки дуже сконцентрований на внутрішній ситуації в державі», - пояснив він.
За словами експерта, на сьогоднішній день американські політологи взагалі втратили віру на те, що у нової Адміністрації президента є чітке бачення на ситуацію в зовнішній політиці. «Все частіше з’являються розмови про те, що Трамп і його команда бачать світ не як один цілісний механізм, а як велику кількість двосторонніх відносин. Саме такий підхід і буде, скоріше за все, новим курсом США», - зазначив Горбулін.