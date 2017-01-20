Солдат-срочник трагически погиб на полигоне под Николаевом

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В пятницу, 20 января 2017-го года, во второй половине дня на полигоне «Широкий лан», располагающемся в Николаевской области, случилась трагедия: приблизительно в 16.30 погиб солдат-срочник. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт пресс-службы Сухопутных войск Украины, несовместимое с жизнью ранение солдат-срочник получил в результате нарушения правил техники безопасности.Какие-либо подробности о трагедии, как и личность погибшего, источники пока не уточняют. Известно лишь, что срочник получил тяжёлые ранения на полигоне. Представители СВУ отметили также, что в настоящее время уже началось расследование инцидента.Руководство Вооружённых сил Украины и Министерство обороны выразило соболезнования родным и друзьям погибшего. Подробности инцидента будут тщательно расследованы руководством военной части, которая в связи с трагедией уже сотрудничает с сотрудниками правоохранительных органов.