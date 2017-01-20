Побиті журналісти на Майдані: слідство лише робить вигляд, що працює

Представники українських мас-медіа, які стали жертвами побиття під час «Революції гідності», заявляють про те, що правоохоронні органи лише імітують розслідування, а насправді в неофіційних розмовах заявляють, що результатів очікувати не варто. Про це йдеться у повідомленні Національної спілки журналістів України, яке було оприлюднено на офіційному сайті, передає replyua.net.
Зокрема у повідомленні наводяться свідчення оператора «5 каналу» Наконечного Івана, якому під час штовханини правоохоронців було пошкоджено світло на дорогій відеокамері. «У мою відеокамеру потрапила куля, яка там і залишилася. В такому стані техніка являється непридатною для використання. Тоді я зателефонував до керівництва, до нас приїхали, дали нову камеру а зіпсовану забрали», - розповів чоловік.
Крім того Наконечний розповів, що разом з юристами телеканалу він ходив до міліції, писали заяви, декілька разів його викликали до прокуратури, але на цьому справа призупинилася. «Ну я зрозумів, що все це безглуздо. Я особисто не був постраждалим. Забрав сою заяву, а далі цим питанням займалися юристи», - додав оператор. «Однак та сама відеокамера досі знаходиться на експертизі», - наголосив він.