Вінник розповів, що чекає Савченко за скандальні заяви

Верховній Раді вистачить голосів для того, щоб раз і назавжди виключити з комітету національної безпеки та оборони народного депутата Надію Савченко через її скандальні заявив. Про це заявив нардеп від фракції «Блок Петра Порошенка», секретар вищезазначеного комітету Вінник Іван, передає replyua.net.
«Я переконаний, що для виключення Надії Савченко з комітету національної безпеки у Верховній Раді вистачить голосів. Що стосується кримінального провадження за фактом вчинення державної зради, то компетентні органи його зареєструють та почнуть розслідування вже незабаром», - сказав він. За словами народного депутата, подальша доля Надії Савченко буде залежати від того, чи доведуть органи досудового розслідування частку злочинного умислу в заяві позафракційного нардепа Савченко.
Як повідомлялося раніше, Надія Савченко запропонувала визнати законною анексію Криму в обмін на повернення контролю над Донбасом. Така заява викликала резонанс серед ЗМІ. Пізніше під час засідання комітету Ради Савченко заявила, що її слова були перекручені і вона мала на увазі зовсім інше, при цьому додаючи, що «Крим українські політики здали набагато раніше – ще у 2014 році».