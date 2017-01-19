В Одесской и Николаевской областях проведут военные учения

В пресс-службе оборонного ведомства Украины предупредили своих сограждан о планирующемся проведении масштабных учений в Одесской и Николаевской областях с участием представителей военного управления в Одесской и Николаевской областях, передает replyua.net. В связи с этим в указанных регионах не исключается передвижение объектов военной техники, формирование блокпостов на участках движения и других соответствующих мероприятий.
Сотрудники военного командования обратились с просьбой к населению Одесской и Николаевской областей спокойно воспринимать некоторые неудобства, вероятность возникновения которых не исключается в связи с серией запланированных мероприятий. Кроме того, в Минобороны попросили жителей указанных двух регионов не препятствовать военнослужащим, которые будут выполнять поставленные перед ними задачи и не проявлять обеспокоенности.
Недавно глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак анонсировал выделение примерно 12 миллиардов гривен из госказны для того, чтобы приобрести все необходимое для ВСУ вооружение. Кроме того, по завершению ремонтных работ зенитно-ракетной бригаде ВСУ была осуществлена передача зенитно-ракетного комплекса С-300ПС.