Нардеп приніс до Ради горілку "ДНР" (ВІДЕО)

Народний депутат України від фракції «Народний фронт» Лапин Ігор під час засідання Верховної Ради приніс пляшку горілки та пачку цигарок з акцизними марками самопроголошеної «ДНР». Про це у середу повідомляє видання «Страна», передає replyua.net.
Варто зауважити, що «пузир» донецького алкоголю під назвою «Московська» викликав у колег нардепа неабиякий інтерес. «Колега приніс до зали засідання пляшку горілки та пачку цигарок з акцизними марками «ДНР». І що саме цікаве, він купив їх на підконтрольній Києву території Україні. Він приніс це для того, щоб продемонструвати з трибуни Ради», - зазначив інший депутат «Народного фронту» Матейченко Костянтин.
Як повідомлялося раніше, у себе на Фейсбуці Лапин зазначав, що купив на підконтрольній Києву території України пляшку «ДНРівської» горілки. «Я дуже злий. Провів новорічні свята в окопах. А ці товари я купив на території, яка знаходиться під контролем України. Поки хтось пропадає на фронті, інші торгуються нашими життями. Акцизна марка «ДНР», «Московська» горілка!!!», - писав нардеп. Як повідомлялося раніше, одного з українських виробників горілки підозрюють у закупівлі сировини з окупованих територій.