Борис Ложкін: Потужна компанія гарантує протягом п’яти років модернізувати рухомий склад «Укразалізниці»

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Компанія General Electric Transportation – підрозділ однієї з найбільших у світі багатогалузевих корпорацій General Electric Company, що займається виробництвом двигунів та обладнання для залізничного, морського та іншого транспорту, - підтвердила свою зацікавленість у довгостроковому стратегічному партнерстві з ПАТ «Укрзалізниця». Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова Національної інвестиційної ради, екс-голова адміністрації президента України Борис Ложкін.За його словами, ще у липні минулого року відбулися перші ділові переговори між General Electric та ПАТ «Укрзалізниця», тоді мова йшла про надання технічної інформації для створення нових локомотивів та модернізації існуючого рухомого складу. Компанії узгодили меморандум про співпрацю. Наприкінці вересня General Electric представила перший магістральний тепловоз, значно потужніший за будь-який старий локомотив Укрзалізниці.«Зношеність вантажних тепловозів не витримує жодної критики – 99% повністю зношені. Повноцінна модернізація потребує значних коштів, але вона вкрай потрібна. Наразі ПАТ «Укрзалізниця» спільно з Міністерством інфраструктури готують поетапний план модернізації локомотивів та вагонів на найближчі 5 років, а також вивчають можливості залучення інвестицій для реалізації цього проекту», – підсумував Борис Ложкін.