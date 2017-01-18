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Чубаров пояснив, чому Москва "гидує" Плотницьким та Захарченком

Чубаров пояснив, чому Москва "гидує" Плотницьким та Захарченком
Народний депутат України та керівник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров пояснив, чому ватажків самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» запросили на зустріч до окупованого Росією українського Криму, а не до самої Російської Федерації. Про це він розповів під час розмови з журналістами, передає replyua.net.

На думку лідера Меджлісу, до анексованого українського півострова Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка запросила «Російська спільнота Криму». А це означає, що Росія намагається триматися від терористичних угрупувань якомога далі. За словами Чубарова, РФ не хоче викликати резонанс подібними візитами проросійських бойовиків на свої законні території, оскільки це потім може викликати негативну реакцію Заходу та посилення антиросійських санкцій.

Крім того нардеп зазначив, що обидва лідери терористичних угрупувань для Кремля вже являються відпрацьованим матеріалом, який скоріше за все скоро буде замінено. «Цих бойовиків запрошували не представники окупаційної влади Криму, оскільки це також може зіпсувати репутацію Москви. Це зробила «Російська спільнота Криму», яка являлася ключовою ланкою у так званій «російській весні» на півострові», - зазначив він.
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