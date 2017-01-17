С приходом Супрун Минздрав начал «мудрить» с прозрачностью международных закупок

На Обозревателе сегодня был опубликован редакционный материал, в котором говорится о том, что с приходом госпожи Ульяны Супрун в Минздрав Украины полностью исчезла информация по международным закупкам в сфере здравоохранения, информирует replyua.net.
Журналисты сообщают о том, что ранее в стране начала работать система ПроЗорро, позволяющая отследить все закупки и их прозрачность, однако с приходом Супрун в Минздрав ситуация только усугубилась, и сейчас Минздрав прекратил предоставлять данные о международных закупках. «Как стало известно, Минздрав не предоставляет никаких отчетов – ни о планируемых сроках поставок, а на дворе уже 2017 год, хотя продолжаются закупки на деньги за прошлый год, ни тексты соглашений с различными иностранными организациями. Такой информации не будет нигде – ее не получат не только простые украинцы, но и нардепы. Супрун дала это понять в ответ на запрос главы профильного комитета в парламенте. Также понятно, что эта информация теперь будет конфиденциальной», говорится в материале.
Журналисты напоминают, что миллиарды средств из бюджета были выделены под конфиденциальные соглашения, но общество не сможет их контролировать.