Порошенко сделал заявление о безвизовом режиме: «вопиюще несправедливо»

В пресс-службе президента Украины проинформировали о том, что Петр Порошенко считает, что Киев смог выполнить все критерии Евросоюза, поэтому дальше откладывать вопрос о предоставлении безвиза «вопиюще несправедливо и опасно», сообщает replyua.net.
«Дальше откладывать этот вопрос – вопиюще несправедливо. Граждане Украины заплатили слишком высокую цену. Это еще и очень опасно, поскольку все дальнейшие неаргументированные затягивания процесса подрывают веру украинского народа в Европу, а именно этого и добивалась Россия», заявил украинский глава. Такое заявление от Порошенко прозвучало во время переговоров с послами, аккредитованными в Украине.
«В прошлом году благодаря нашим совместным усилиям удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации. В этом году нам уже необходимо решить этот вопрос. Мы должны сделать это соглашение юридически свершившимся, а также граждане Украины должны получить право на безвизовые поездки в государства Евросоюза», подчеркнул Петр Порошенко. Также, по его словам, оба этих вопроса уже «филигранно отшлифованы», - все критерии достигнуты, все обязательства выполнены.