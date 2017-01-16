В Украине аптеки завышают цены на лекарства в 14 раз

Журналисты сайта DT.UA сообщают, что в украинских аптеках стоимость лекарств в значительной степени превышает показатель других государств ЕС, а цена на часть медицинских препаратов завышена в 14 раз, информирует replyua.net. В свою очередь, представители организации «Пациенты Украины» отмечают, что украинским гражданам достаточно часто приходится ехать в другие страны для того, чтобы приобрести необходимое лекарство себе или своим друзьям, поскольку там его цена ниже в несколько раз.
«Кроме того, стоимость части лекарств в украинских аптеках выше в 14 раз, согласно результатам сравнения с референтными странами. Поэтому необходимо отметить положительность решения Кабинета министров, принявшего решение о реформе системы образования цен на рынке фармакологи», - сказано в статье.
Как известно, действие правительственного постановления о начале действия референтного образования цен на лекарственные препараты. Это означает, что цена на три категории лекарств станет доступной для населения. Прежде всего, предполагается снижение стоимости лекарств для пациентов, которые страдают сердечными заболеваниями, а также с диагнозами «бронхиальная астма» и «сахарный диабет II типа.