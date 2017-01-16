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На канале СТБ озвучили о кардинальном решении в связи со скандалом с российскими военными в эфире

На канале СТБ озвучили о кардинальном решении в связи со скандалом с российскими военными в эфире
Владимир Бородянский, являющийся главой правления «ММЦ СТБ», написал на Facebook, что руководство телеканала СТБ приняли решение о прекращении показа российского варианта шоу «Битва экстрасенсов» из-за разгоревшегося скандала после выхода в эфир выпуска программы, участниками которой стали военные РФ, воевавшие против Украины, передает replyua.net.

По словам Бородянского, российско-украинская вражда возникла по инициативе Кремля, военнослужащие РФ продолжают присутствовать на Донбассе, к тому же, российская стороне незаконно прибегла к аннексии Крыма. С учетом всех этих факторов, подчеркнул Владимир Бородянский, выход в эфир подобных программ является недопустимым с точки зрения морали. Руководитель СТБ также извинился перед зрителями.

Бородянский также написал, что на канале решил полностью снять с показа все программы, произведенные российским телеканалом ТНТ, а еще лишить работы тех сотрудников, по инициативе которых данная программа вышла в эфире. Примечательно, что украинские телезрители не полностью увидели версию программы, так как из нее было убрано заявление «экстрасенса» о том, что один из боевиков принимал участие в боях на Донбассе.
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