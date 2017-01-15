Муждабаев о гибридности экономики в Украине

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке пишет о торговой сети, которая, несмотря на санкции и политическую ситуацию, работает и в оккупированном Крыму, и в столице Украины, - передает replyua.net.
Муждабаев сообщает: «Гибридный режим — не в России, с тамошним рейхом все понятно. Гибридный режим в Украине. Это когда общество живет в одном измерении, а бизнес и власть в другом, и все это географически в одном месте». Блогер пишет, что на снимке, служащем иллюстрацией к данной новости, изображен магазин сети, которая, плюя на любые санкции, работает и в оккупированном Крыму, и в Киеве.
Он отмечает: «То, что он расположен в торговом центре, принадлежащем российскому вору-депутату Госдумы, одному из спонсоров «русского мира», дорисовывает сюрреалистическую картину. Отовариваясь здесь, украинцы через плату за аренду содержат покровителя боевиков на Донбассе и их самих. Естественно, собственность оформлена через офшоры. Во власти про этот бизнес всё знают. И – ничего. «Мы же европейская страна!» – аргумент для слабоумных. Ни в какой европейской стране бизнесмен из страны-агрессора, спонсирующий агрессора, не имел бы возможности иметь собственность, делать бизнес. Власть его как бы не замечает, спецслужбы тоже, зато замечаем мы. Вывод делайте сами».