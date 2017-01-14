Муженко поскаржився Хугу на збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків

Під час зустрічі з першим заступником керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександром Хугом голова Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко звернув його увагу на той факт, що протягом кількох останніх тижнів проросійські бойовики значно збільшили кількість обстрілів позицій українських військових. Про це сьогодні, 14-го січня, повідомляє прес-центр Генштабу ЗСУ, передає replyua.net.
Муженко нагадав, що лише протягом грудня минулого року та січня поточного року російсько-сепаратистські війська здійснили близько 1730 порушень режиму тиші, з яких близько 700-та обстрілів були з застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Керівник Генштабу зауважив, що приблизно 60% збройних провокацій противник здійснює у нічний період доби, коли спостерігачі ОБСЄ не займаються моніторингом.
В той самий час Муженко наголосив на необхідності покращення якості роботи СММ ОБСЄ в питанні цілодобового спостереження. «Ефективна робота спостерігачів ОБСЄ в зоні проведення АТО має значною мірою знизити кількість збройних провокацій, і як наслідок зберегти більшу кількість життів як і мирного населення, так і особового складу Збройних сил України», - зауважив Муженко.