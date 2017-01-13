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В новогодние праздники украинцы покупали просроченную и поддельную продукцию

В новогодние праздники украинцы покупали просроченную и поддельную продукцию
До Нового года и в период новогодних каникулы крупные магазины избавлялись от залежавшейся просроченной продукции, а также продавали фальсифицированные продукты, сообщает replyua.net со ссылкой на UBR.

По словам экспертов, владельцы магазинов всегда пользуются тем, что покупатели в предпраздничной сутолоке невнимательно изучают этикетки на продуктах, поэтому всегда выставляют на прилавки некачественный и просроченный товар. Обычно на такие продукты магазины делают хорошие скидки, и покупатели гонятся не за качеством, а за низкими ценами. Эксперты отмечают, что из-за снижения уровня доходов украинцы все реже обращают внимание на качество продукции, и сначала они смотрят только на цену. Очень много некачественной продукции среди колбасных изделий, сгущенного молока, кофе и даже алкоголя.

По мнению специалистов, некачественный продукт можно отыскать в любом сегменте, однако перед праздниками такой продукции становится в несколько раз больше. В крупных магазинах перед праздниками специально переклеивали этикетки с более «свежей» датой изготовления, и эксперты предупреждают – к скоропортящимся продуктам нужно относиться крайне осторожно, а перед покупкой внимательно изучать этикетку.
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