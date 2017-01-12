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Муждабаев объяснил, за что он благодарен телеканалу "Дождь"

Муждабаев объяснил, за что он благодарен телеканалу "Дождь"
Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, как связаны телеканал «Дождь», о закрытии которого недавно было принято решение властями Украины, и крымскотатарский телеканал ATR, - передает replyua.net.

Муждабаев пишет: «По иронии судьбы (точнее, войны), когда закрывали и изгоняли из Крыма крымскотатарский телеканал ATR, пытаясь вырвать душу у нашего народа, за него заступался телеканал «Дождь». А сегодняшние проклинатели Украины как раз молчали, им было все равно. ATR уже почти два года не только не вещает ни в Крыму, ни в России (этого и представить нельзя), даже сайт заблокирован. И это не вызывает ни у кого в России отрицательных эмоций».

Блогер объясняет, что именно поэтому он равнодушных посылает к черту, а журналистов «Дождя» и лично Наташу Синдееву — благодарит за все. Он пишет: «Они делали, что могли. Это история не про «Дождь», а про войну. Просто Украина не могла игнорировать то, что для российского канала является обязательным. Крым — водораздел, для украинцев принципиальный, без скидок и компромиссов. Это надо уважать. И понимать. А кто делает вид, что не понимает, для меня или глупцы или лицемеры. Или — искренне не понимают те честные люди в России, которых сейчас накрыли эмоции. Эти спокойно разберутся и все поймут».
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