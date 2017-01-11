Гройсман объяснил, почему 400 тысяч украинцев получают пенсии меньше тысячи гривен

Во время заседания Кабмина Украины Владимир Гройсман заявил о том, что одной из причин, по которой 400 тысяч граждан получают пенсию меньше тысячи гривен, является зарплата в конвертах, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Премьер-министр отметил, что к начислению зарплаты в бюджетной сфере нет никаких вопросов – там все чисто, в том числе и относительно повышения минимальной зарплаты в два раза. «Нужно сконцентрироваться на частном секторе. Я надеюсь, нас будут информировать о том, где выплачивают зарплату в конвертах. Работодатели принципиально создают для сотрудников условия, чтобы они не имели возможности заработать себе на пенсию», заявил премьер.
Также он подчеркнул, что многие украинцы из тех 400 тысяч, получающих по 949 гривен в месяц, в свое время работали именно на таких предприятиях. «Наша задача – не допустить распространения такой тенденции. Нужно сконцентрироваться на этом, причем это придется делать непосредственно на местах», добавил Гройсман. Также во время заседания премьер заявил о необходимости создания новых рабочих мест.