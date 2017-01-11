Волонтер: Савченко подарила мошенникам «золотую» возможность нажиться на горе людей

Известный украинский волонтер, руководитель группы «Патриот» Олег Котенко в эфире одной из радиостанций высказал мнение, что, обнародовав списки пленных нардеп Надежда Савченко не столько помогла украинской или российской стороне, как считают многие эксперты, сколько подставила близких, родственников тех людей, которые сейчас в плену у сепаратистов.
По мнению Олега Котенка, Надежда Савченко провела беспрецедентную по своим масштабам пиар-акцию в Украине, ведь не все люди могут понять, какие интересы на самом деле преследовала Савченко, и вправду поверят, что бывшая пленница хочет помочь десяткам украинцам выбраться из плена. «На сама же деле, помимо того, Савченко сама попиарилась, та она еще и открыла ящик Пандоры для многочисленных мошенников, которые теперь начнут зарабатывать на горе матерей и жен пленных украинских солдат, когда начнут звонить и требовать от 1 тысячи до 10 тысяч долларов за освобождение из плена чьего-то сына или мужа», – отметил волонтер. Многие будут думать, что СБУ только навредит, и начнут передавать деньги неведомо кому, тем самым, попадаясь на удочку мошенников. «Савченко «наплевала» не на украинскую власть, она равнодушно «наплевала» на сотни украинцев, показав, какая она героиня», – резюмировал Олег Котенко.