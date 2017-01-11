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У Харкові посадили за решітку Інтернет-сепаратиста

У Харкові посадили за решітку Інтернет-сепаратиста
Харківський суд засудив до 3.5 років позбавлення волі чоловіка, який займався розповсюдженням через мережу Інтернет матеріалів, які містили у собі заклики до змін територіальних меж України. Про це сьогодні, 11-го січня, повідомляє прес-центр СБУ на офіційному сайті, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, Жовтневий районний суд міста Харків засудив 39-ти річного чоловіка за статтями щодо посягання на незалежність та територіальну цілісність України та незаконного поводження зі зброєю. За інформацією Служби безпеки, порушник нелегально купив та зберігав у себе вдома автомат Калашникова разом з набоями. «39-річний сепаратист публікував в мережі Інтернет інформацію, яка містила у собі склад проросійської та антиукраїнської пропаганди. Він закликав українців до боротьби проти діючої влади, зміни територіальної цілісності та знищенню державності України. Крім того зловмисник провокував масові заворушення, закликав створити нібито державне формування «новросія», пропонував західним регіонам боротися за свою незалежність від України, заявляв про необхідність посилення збройного протистояння на Донбасі», - йдеться у інформаційному листі.
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