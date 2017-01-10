В Кабмине назвали условия для выплаты пенсий на оккупированном Донбассе

Жители оккупированных пророссийскими боевиками земель Донбасса смогут получать пенсии и соцвыплаты от Украинского государства исключительно после того, как террористы полностью выполнят договоренности, достигнутые в Минске, о чем заявил Павел Розенко, являющийся вице-премьером Украины.
Как информирует replyua.net, Павел Розенко подчеркнул: «Зачисление пенсий украинцам, проживающим на находящихся под контролем террористов землях востока Украины, осуществляется в полной мере. Но, к сожалению, Украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать эти деньги на территориях, подконтрольных пророссийским боевикам. Одним единственным путем к возобновлению выплат на территориях, находящихся под оккупацией боевиков, является деоккупация этих земель в полной мере, а также восстановление действия там украинских законов и органов госвласти». Также чиновник убежденно заявил, что у власти имеются реестры украинцев, которые не могут получить свои деньги в результате оккупации населенных пунктов террористами.
Кроме того, говоря о пенсиях, которые в настоящий момент получают украинцы, Павел Розенко признал, что выплаты в тех количествах, которые есть сегодня, являются несправедливыми. Но при этом чиновник пообещал устранить этот фактор при помощи проекта осовременивания пенсионных выплат.