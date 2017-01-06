Ідіть геть - звернення маленької дівчинки до ворогів України (ВІДЕО)

В Україні було записано на відеозвернення 5-ти річної українки, в якому вона закликала всіх ворогів держави припинити війну та вимагала від них «забрати свої автомати» та покинути територію її рідної землі. Відповідний відеозапис було публіковано в мережі YouTube, передає replyua.net.
«У мене аж сльози навертаються від цього… Слова маленької дівчинки відкривають правду щодо України. Це наша дівчинка – наше майбутнє», - зазначив автор відео. На відеозаписі дівчинка 5-ти років розказує проукраїнський віршик, закликаючи та «залякуючи» ворогів України. Вона зазначила, що «якщо буде потрібно, то і діти і жінки стануть грудьми за свою рідну землю». Такими словами молода українська леді висвітлила всю назбирану за 3 роки російської агресії лють та розпач українського народу.
«Земля ця вашою не буде». Саме такі ключові слова можна висвітлити з усієї розповіді дитини. Саме такі слова підкреслюють суть подій і мотивують наших хлопців, які в даний момент знаходять на передових позиціях, захищаючи нашу рідну землю від окупанта, який зненацька вторгся на початку 2014 року. Дане відео зворушило серця небайдужих українців. Воно змушує замислитись, в чому справжні цінності українського народу.