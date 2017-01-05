валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Порошенко не піде на ланч до Пінчука після його слів про Крим

Порошенко не піде на ланч до Пінчука після його слів про Крим
Президент України Петро Порошенко відмовився брати участь у традиційному «українському ланчі», організацією якого займається фонд олігарха Віктора Пінчука. Про це у четвер, 5-го січня, повідомляє видання «LB.ua», посилаючись на власні джерела у Міністерстві закордонних справ, передає replyua.net.

За даними агентства, таке рішення глава держави прийняв відразу після того, як дізнався про публікацію статті Пінчука у «The Wall Street Journal» щодо «дієвих компромісів, які допоможуть врегулювати ситуацію на Донбасі». «У президента Порошенка буде власна програма в Давосі, яка не включає в себе ланч у Віктора Пінчука. Після його слів, які фактично прирівнюються до капітуляції України перед агресором, президент України вважає неповагою до себе відвідувати подібні заходи», - повідомило джерело.

В той самий час на свій сторінці в соціальній мереж користувач на ім’я Олексій Давиденко вважає, що тепер замість Порошенка на обід до Пінчука прийдуть Захарченко, Плотницький та Аксьонов (самовизнані лідери «ДНР», «ЛНР» та окупованого Криму відповідно – ред.). як повідомлялося раніше, у свій статті для американського журналу Пінчук запропонував України здати Крим та відмовитися від інтеграції з ЄС на НАТО задля врегулювання ситуації на Донбасі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Правоохоронці Анкари знайшли «російський слід» у справі розстрілу в нічному клубі
Важное за сутки
04 янв 2017
12141

Правоохоронці Анкари знайшли «російський слід» у справі розстрілу в нічному клубі

Турецьке видання Hurriyet повідомило, що серед сорока затриманих працівниками правоохоронних органів в зв’язку з розслідуванням справи щодо теракту у нічному клубі Стамбулу, який трапився під час

04 янв 2017
10690

Филарет: Украинская церковь не поддерживает войну, но поддерживает украинских воинов, которые борются за мир

Русская церковь, как и Кремль, не собирается мириться и признавать суверенитет Украины и автокефалии украинской церкви; в Крыму и на востоке страны, где годами нивелировалось влияние Киевского

Последние новости

Андрей Данилко: Если не нравится Ани Лорак – не слушайте ее песни, незачем срывать концерты

Депутат розповів, як цього року Москва буде атакувати Київ

Розенко: в 2016 году остатки от субсидирования достигли 12 миллиардов

Україна прийняла перші 80 тисяч тонн нафти з Азербайджану

Вещий сон помог жительнице Канады стать богаче на 4 миллиона

Тиллерсон выступил с жестким заявлением в адрес РФ, назвав Путина «хулиганом на детской площадке»

У США підказали, що робити далі з Кримом, щоб ситуація нормалізувалася

У "ДНР" на передових позиціях проти "хунти" воюють порушники

Эксперт: президент никогда не согласится на компромисс с Россией за счет украинских национальных интересов

Охранник Елизаветы II признался в том, что хотел ее застрелить

Блогер дал совет украинцам, как перестать бояться, что Гонтарева обанкротит банки, а с ними и деньги украинцев

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: у бойовиків новий "рекорд"

На перевалах Закарпатья ликвидируют последствия стихии

У Харкові невідомий підпалив машину оператора "Пристрастей по ревізору"

Эксперт: Наиболее удачным местом для расположения Национального пантеона Героев станет Аскольдова Могила или Владимирская горка

Киевлян призывают соблюдать осторожность из-за резкого ухудшения погоды

Гройсман розповів, що буде з тарифами у 2017 році

Верховная Рада приглашает Ле Пен посетить зону АТО

У Києві учасник АТО затримав свого грабіжника

Сближения США и России не будет – Портников

 Новости за день