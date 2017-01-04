Апелляционный суд постановил судить Януковича без видеодопроса

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Просьба правозащитников беглого экс-президента Украины Виктора Януковича о том, чтобы рассмотрение его дела было перенесено из столичного суда на Печерском районе в другой не была удовлетворена апелляционным судом Киева, о чем стало известно из ленты новостей ТСН. Помимо того, судьи также отказали бывшему главе государства в возможности видеодопроса.Как информирует repleua.net, примечательно, что ни один из правозащитников лишенного звания президента Виктора Януковича не явился на заседание фемиды. В свою очередь в Генеральной прокуратуре выразили мнение, что адвокаты находящегося в Ростове бывшего главы Украинского государства, используя ходатайство, намеренно пытаются тянуть время, так как уголовная статья, в которой подозревают Януковича – «Государственная измена», предусматривает наказание в виде тюремного заключения на пожизненный срок.Прокурор ГПУ заявил: «Обвинительная сторона имеет большое количество доказательств виновности Виктора Януковича, который подозревается в уголовном преступлении, и этих доказательств вполне хватит. По моему мнению, завершить разбирательство в суде по данному делу на протяжении текущего года абсолютно реально, но только если не будет затягивания времени со стороны защиты».