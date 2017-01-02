Пономарь рассказал, когда стоит ждать позитивных изменений в Украине

Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, каким 2017 год должен стать для Украины и когда ждать изменений к лучшему, - передает replyua.net.
Пономарь сообщает: «2015 год был для Украины годом армии, 2016 – годом английского языка, а 2017 должен стать годом успешных людей. Такими можно считать всех, кто занят любимым делом, любит свою страну и интересуется в ней происходящим. Успешные люди Украины обязательно верят в будущее своей страны, потому что в ней жить их детям и внукам». Блогер подчеркивает: «Такие люди способны на конструктивную критику. Вместо того, чтобы ныть, они предлагают свои рецепты того, как сделать Украину лучше и успешнее».
Пономарь пишет: «Успешные люди всегда являются оптимистами, способными здраво мыслить, быть положительными, позитивными и доброжелательными. Крайне важно, чтобы количество таких людей в Украине достигло критической массы – именно тогда изменения к лучшему в Украине станут неизбежными». Политический обозреватель сообщает: «Хочу, чтобы «все пропало» было не в моде. Не в тренде. Хочу и желаю, чтобы 2017-й стал годом радости от успехов. Гордости за свою страну».