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У мережі з'явилося відео візиту президента в зону АТО перед новим роком

У мережі з'явилося відео візиту президента в зону АТО перед новим роком
31-го грудня 2016 року президент України Петро Порошенко разом з американськими сенаторами від Республіканської партії відвідали командний пункт на передовій лінії неподалік Маріуполя. Як передає replyua.net, відеозапис з події було опубліковано на Фейсбуці прес-секретарем президента України Цеголком Святославом.

У своєму коментарі представник українського лідера зазначив, що сенатори, виступаючи перед морськими піхотинцями ЗСУ «говорили сильні слова». «Я захоплююся тим, як ви боретеся за вашу Батьківщину. Досить з нас і вас російської агресії. Пора російському окупанту заплатити за свої злочини високу ціну», - сказав сенатор Грем.

«Коли ми повернемося до себе додому, в Америку, ми будемо відстоювати антиросійські санкції. Коли ми говоримо про антиросійські санкції, то маємо на увазі не боротьбу проти російського народу, а проти режиму Путіна. Я переконаний, що ви переможете. А ми в свою чергу будемо робити для цього все, що від нас залежить. Не можна дозволити агресору взяти верх над Україною, оскільки тоді він не зупиниться і буде йти далі», - додав у своїй промові Джон Маккейн. Як повідомлялося, під час візиту Порошенка та кількох американських сенаторів в зону бойових дій, глава держави подарував Маккейну зброю українського виробництва.

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