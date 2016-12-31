валюта
СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Більше ста українців не можуть вилетіти з аеропорту в ОАЕ

Більше ста українців не можуть вилетіти з аеропорту в ОАЕ
Наразі понад сто українських громадян залишаються заручниками обставин у аеропорту міста Шарджа в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вони вже третю добу не можуть вилетіти, щоб повернутися додому на новорічні свята. Про це у себе на Фейсбуці розповіла одна з «заручниць» Марина Лук’янова, передає replyua.net.

«Вже минуло дві доби та пішла третя, як українські туристи знаходяться в очікуванні дива у аеропорту Шарджі. Вчора до нас приїхав консул, який допомагав з оформленням посадкових білетів на сьогоднішній ранковий рейс. Погода для польотів задовільна. Проте з невідомих причин наш літак затримують вже протягом чотирьох годин», - розповідає українка. В той самий час вона зауважила, що українських громадян тримають у терміналі та не надають житло.

«Компанія «Air Arabia» не бажає з нами спілкуватися. Також туроператор Join Up ігнорує дзвінки від агентств. Вчора нашого консула ледве пропустили до нас у аеропорту. Чи може МЗС ще щось зробити?», - зазначила туристка. Раніше жінка повідомляла, що їхній рейс до Шарджу з Шрі-Ланки затримувався на 11 годин. «За все ми вдячні Air Arabia, яка вже третю добу тримає нас тут. Вийти ми не можемо, оскільки у нас немає віз», - додала Лук’янова.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну
Важное за сутки
30 дек 2016
35549

Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook спрогнозировал шаги и решения избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины.

30 дек 2016
9496

Ярош отреагировал на компромиссы Пинчука, назвав его олигархом-животным

Бывший руководитель добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», депутат ВРУ Дмитрий Ярош не заставил ждать с резко негативной реакцией на резонансные заявления олигарха Виктора Пинчука, в

31 дек 2016
9327

Новые подробности телефонного разговора Трампа и Порошенко

Константин Елисеев, заместитель главы Администрации украинского президента, рассказал о темах телефонного разговора между главой Украины Петром Порошенко и будущим президентом США Дональдом Трампом.

30 дек 2016
7948

Украинцы больше никогда не будут считать горе россиян своим – Портников

После произошедшей катастрофы российского военного лайнера Ту-154 в акватории Черного моря приходится наблюдать новый этап напряженных отношений между украинцами и россиянами, однако хотя граждане

Последние новости

Цены на нефть резко снизились

Мариуполь посетили Порошенко и сенаторы Штатов

Двом посадовцям банку повідомили про підозру у розкраданні мільйонів

Финансист спрогнозировал курс гривны на 2017 год

ISIS взяло відповідальність за теракт в Іраку

Більше ста українців не можуть вилетіти з аеропорту в ОАЕ

Що чекати світу від подальших відносин США та РФ

Спикер парламента настаивает на прекращении «безвиза» с Россией

Як Путін врятував Новий рік - думка експертів

В Крыму суд оставил «украинских диверсантов» под стражей до 8 марта

Ирина Геращенко допустила вероятность расширения нормандского формата

Депутат розповів про те, як Путін може втілити свій план щодо розвалу України

У ПриватБанку розповіли про зміни у платіжних операція за комуналку

В МОК анонсировали новые санкции против России

Международник: Трамп захочет говорить с Порошенко без каких-либо европейских посредников

Умеров обурений вчинком Росії. Буде оскаржувати

Президент МОК розповів про нові антиросійські санкції через допінг

Портніков: У 2017-му році Путіну доведеться розплачуватися за свої «перемоги» у 2016-му

У Міноборони детально розповіли про атаки бойовиків

У зоні ЧАЕС затримали осіб, які збиралися там святкувати Новий рік

 Новости за день