Більше ста українців не можуть вилетіти з аеропорту в ОАЕ



Наразі понад сто українських громадян залишаються заручниками обставин у аеропорту міста Шарджа в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вони вже третю добу не можуть вилетіти, щоб повернутися додому на новорічні свята. Про це у себе на Фейсбуці розповіла одна з «заручниць» Марина Лук’янова,



«Вже минуло дві доби та пішла третя, як українські туристи знаходяться в очікуванні дива у аеропорту Шарджі. Вчора до нас приїхав консул, який допомагав з оформленням посадкових білетів на сьогоднішній ранковий рейс. Погода для польотів задовільна. Проте з невідомих причин наш літак затримують вже протягом чотирьох годин», - розповідає українка. В той самий час вона зауважила, що українських громадян тримають у терміналі та не надають житло.



«Компанія «Air Arabia» не бажає з нами спілкуватися. Також туроператор Join Up ігнорує дзвінки від агентств. Вчора нашого консула ледве пропустили до нас у аеропорту. Чи може МЗС ще щось зробити?», - зазначила туристка. Раніше жінка повідомляла, що їхній рейс до Шарджу з Шрі-Ланки затримувався на 11 годин. «За все ми вдячні Air Arabia, яка вже третю добу тримає нас тут. Вийти ми не можемо, оскільки у нас немає віз», - додала Лук’янова.

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Горячая тема: Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну Наразі понад сто українських громадян залишаються заручниками обставин у аеропорту міста Шарджа в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вони вже третю добу не можуть вилетіти, щоб повернутися додому на новорічні свята. Про це у себе на Фейсбуці розповіла одна з «заручниць» Марина Лук’янова, передає replyua.net «Вже минуло дві доби та пішла третя, як українські туристи знаходяться в очікуванні дива у аеропорту Шарджі. Вчора до нас приїхав консул, який допомагав з оформленням посадкових білетів на сьогоднішній ранковий рейс. Погода для польотів задовільна. Проте з невідомих причин наш літак затримують вже протягом чотирьох годин», - розповідає українка. В той самий час вона зауважила, що українських громадян тримають у терміналі та не надають житло.«Компанія «Air Arabia» не бажає з нами спілкуватися. Також туроператор Join Up ігнорує дзвінки від агентств. Вчора нашого консула ледве пропустили до нас у аеропорту. Чи може МЗС ще щось зробити?», - зазначила туристка. Раніше жінка повідомляла, що їхній рейс до Шарджу з Шрі-Ланки затримувався на 11 годин. «За все ми вдячні Air Arabia, яка вже третю добу тримає нас тут. Вийти ми не можемо, оскільки у нас немає віз», - додала Лук’янова.