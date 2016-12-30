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Ярош отреагировал на компромиссы Пинчука, назвав его олигархом-животным

Ярош отреагировал на компромиссы Пинчука, назвав его олигархом-животным
Бывший руководитель добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», депутат ВРУ Дмитрий Ярош не заставил ждать с резко негативной реакцией на резонансные заявления олигарха Виктора Пинчука, в которых бизнесмен сделал предложение властям Украинского государства придти к общему знаменателю с РФ, отказавшись от СА с ЕС и проведя на оцепленных боевиками землях Донбасса выборы, о чем пишет «24 канал».

Как информирует replyua.net, комментируя заявления Пинчука, Дмитрий Ярош возмутился: «Этот олигарх просто животное. Это вор, который верно служит Владимиру Путину, получает свои тридцать серебренников. Как и некоторые другие олигархи, Виктор Пинчук должен понести наказание в соответствии с законами военного времени».

При этом бывший координатор ДУК ПС отметил, что украинская власть обязана разрешить вопросы по борьбе не только с врагом извне, но также и с внутригосударственным противником… Парламентарий написал: «Лично для меня, и большей части воюющих сегодня ребят, вариант, в котором есть новая революция, вообще нежелателен, ведь в таком случае мы можем потерять Украину не потому, что придет Путин, а потому, что глотки один другому перегрызем». Напомним, ранее Виктор Пинчук выступил с предложением провести выборы в зоне АТО, отказаться от членства в ЕС и НАТО.
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