Дві партії мають повернути кошти до НАЗК

Політичні партії «Самопоміч» та «Народний фронт» не використали 5 мільйонів 800 тисяч гривень державного фінансування та мають повернути ці гроші назад. Про це у середу, 28-го грудня, на своїй сторінці у Фейсбук розповіла керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Наталія, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що партія «Народний фронт» мусить повернути до НАЗК 3.9 мільйона гривень. А партія «Самопоміч» - майже 1.9 мільйона гривень. «Всі інші політичні партії, які отримували кошти від Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме «Блок Петра Порошенка», «Радикальна партія» та ВО «Батьківщина» витратили всі отримані від НАЗК кошти», - зазначила Корчак.
Водночас вона зауважила, що всі партії мають подати до 9-го лютого наступного року звіти про використання державних коштів. Протягом 2016 року Агентство роз приділило між політичними партіями 391 мільйон гривень. Найбільшу суму коштів отримав «Народний фронт» - 100,54 мільйона. До «БПП» надійшло 99 мільйонів. «Самопоміч» отримала 49 млн. грн. «Опоблок» - 42.8 мільйона. Партія Ляшка – 31.8, «Батьківщина» - 25.8 мільйона гривень. Фінансування надавалося в рамках закону «Про політичні партії в Україні».