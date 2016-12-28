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СМИ: из-за Балчуна «Укрзализныця» терпит убытки

СМИ: из-за Балчуна «Укрзализныця» терпит убытки
Несколько месяцев назад «Укрзализныця» получила нового главу – Войцеха Балчуна, однако из-за него компания попала в крупные скандалы и сейчас терпит огромные убытки. Как информирует replyua.net, такой материал появился в «Комментариях».

Авторы статьи утверждают, что 2016 год компания с треском провалила, поскольку все сайты и соцсеты были заполнены обещаниями Балчуна, однако никаких позитивных изменений не произошло. «Балчун только забалтывает проблемы, а также создает новые, и они приносят огромные убытки. «Польский рокер» привел УКЗ к новому кризису, коррупционеры взяли под контроль порожние вагоны, были перебои с поставками топлива, не были обеспечены вагонами металлурги и аграрии», пишут в издании. Также журналисты подчеркнули, что Балчун не смог грамотно потратить средства, которые дополнительно поступили на счета от повышения тарифов на грузовые перевозки.

Балчун не стал закупать новые вагоны, хотя изношенность состава превысила 90 процентов, и вместо этого дополнительными средствами погашал долги компании, оставив депо без составов. Также глава компании оказался в центре скандалов с подбором сотрудников – члены польской команды к празднику оформили себе по три миллиона гривен к зарплатам.
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