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Тука рассказал, как Семенченко натравил на него инициаторов осады ОРДЛО

Тука рассказал, как Семенченко натравил на него инициаторов осады ОРДЛО
Замминистра по вопросам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook обнародовал сообщение обвинительного характера, в котором он написал, что по окончанию трансляции эфира на телевизионном канале Савика Шустера, возле выхода его ожидали люди в камуфляжной форме, инициировавшие осаду Донбасса. По мнению чиновника, этих людей на него натравил ни кто иной, как нардеп Константин Гришин, более известный обществу как Семен Семенченко, который также присутствовал на телеэфире.

Как информирует replyua.net, Георгий Тука написал: «прежде всего, группа людей из нескольких граждан записывали на видео нашу беседу, следовательно, я благодарил бы их в случае возможности доступа к полной записи и если бы они дали мне шанс предать огласке, так как что мне таить? Далее, там абсолютно различные граждане, от владеющих собой, которые способны слушать, до тех, которые могут видеть и слышать исключительно себя. Потом, эти люди в прямом понимании дезориентированы, и большая часть из них вообще не знали ничего обо мне».

При всем этом Георгий Тука подчеркнул, что люди, о которых он говорит, управляемы, так как в конце разговора из-за их спин была слышна команда - «уходим», после чего все на самом деле дисциплинированно развернулись и ушли.
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