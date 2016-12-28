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У Черкасах будують смертельно-небезпечний ТРЦ

У Черкасах будують смертельно-небезпечний ТРЦ
Вже давно не являється секретом факт корумпованості будівельної сфери в України. Гострою проблемо на сьогоднішній день залишається те, що держава продає під переобладнання будівлі, які були побудовані з півстоліття тому і не розраховувалися на експлуатацію з тими чи іншими цілями. Як повідомляє replyua.net, одна з таких будівель знаходиться в центрі Черкас, яку наразі вже протягом тривалого часу перебудовують під ТРЦ «Pioneer».

За словами експерта-будівельника, дана будівля ніяк не розрахована витримувати фізичні навантаження, які передбачає план реконструкції. «Ну що можна сказати про цю будівлю… Я точно знаю, що своїх дітей туди не поведу», - наголосив спеціаліст, який має відношення до проекту будівлі. «По-перше: власники на сьогоднішній день мають низку проблем з проектом реконструкції (експертизою проекту). По-друге: у будівлі дуже слабкі опори, які можуть підвести у будь-який момент. І мені страшно лише уявити, що може статися після того, як там наповнять водою аквапарк», - зауважив він.

Експерт наголосив, що після відкриття ТРЦ «Pioneer», якщо таке відбудеться, він застерігатиме про небезпеку всіх своїх знайомих, оскільки «питання стосується загрози життю великої кількості людей». Команда replyua.net закликає мешканців та гостей міста утриматись від такого ризику.
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