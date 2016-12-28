Евросоюз выделил Украине новую финансовую помощь

В пресс-службе Министерства финансов Украины сообщают о том, что вечером 27 декабря Украина получила второй транш от Евросоюза в рамках программы финансовой помощи, передает replyua.net. Размер нового транша составляет 55 миллионов 125 тысяч евро. Средства предоставлены в рамках соглашения, подписанного в 2014 году между Европейской комиссией и правительством Украины. В Министерстве финансов прокомментировали предоставление очередного транша.
«Полученная помощь – это признание реформ в Украине со стороны Евросоюза. Эти ресурсы были безвозмездными – деньги выделены после проверки комиссией внедрения реформ в сферах государственных закупок, борьбы с коррупцией, прозрачности в сфере управления государственными средствами, в также благодаря реформам системы предоставления административных услуг и конституционной реформе», говорится в сообщении Минфина.
Эти деньги, как подчеркнули в ведомстве, будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета страны. «Получение очередной финансовой помощи от Евросоюза стало еще одним большим шагом на пути углубления сотрудничества между Евросоюзом и Украиной», подчеркивается в сообщении Министерства финансов.