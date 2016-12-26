Царев приглашает Савченко к себе в Крым, если «ей придется бежать из Украины»

Скандальный Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, заявил о том, что «приглашает Надежду Савченко пожить в Крыму», информирует replyua.net со ссылкой на НСН. В эфире НСН Царев подчеркнул, что когда-нибудь Савченко придется бежать из Украины, и в этом случае он будет ждать ее в Крыму, где «Надежде будет чем заняться».
«Если вдруг Надежде придется бежать из Украины, я приму ее в своем доме в Крыму, чтобы она погостила. Заодно она обязательно найдет здесь занятие для себя», подчеркнул Царев. Он намекнул, что Савченко есть, где поселиться в Крыму. Напомним, что в новом проекте бывшего нардепа Батькивщины увидели «руку Кремля». Блогер Мирослав Олешко на днях сообщил о том, что платформа РУНА – это совместный проект Виктора Медведчука и Кремля.
По словам блогера, если захотеть, можно найти кучу фактов, подтверждающих эту информацию. Кроме того, нужно отметить, что сегодня главари «ЛДНР» заявили, что передадут «просто так» двух заложниц в руки Савченко.