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«Ощадбанк» будет судиться с Россией из-за Крыма

«Ощадбанк» будет судиться с Россией из-за Крыма
Юридическая компания из США Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP будет помогать «Ощадбанку» отстаивать свои интересы в суде – финансовое учреждение собирается подавать в суд на Россию, сообщает replyua.net со ссылкой на Андрея Пышного, главу правления «Ощадбанка».

На своей странице в Фейсбуке Пышный сообщил, что речь идет о рассмотрении дела в Международном арбитражном суде, и оно будет связано с потерей банка инвестиций в аннексированном Крыму. «Дело распечатано на тридцати тысячах страниц, все они весят около 70 килограммов, и, если сложить их вместе, высота получится с человеческий рост. Речь идет о фактических размерах папки с иском банка к России. Мы потеряли инвестиции в Крыму», написал Пышный.

По его словам, копии иска уже были разосланы Дмитрию Медведеву, Владимиру Путину, в международный арбитражный трибунал, а также в посольство РФ в Украине. Напомним, что все украинские банки, работавшие на территории Крыма, понесли огромные убытки из-за аннексии полуострова. Речь о потерянных активах и инвестициях, и сумма достигает миллиардов долларов.
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