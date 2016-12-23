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Вертинский дал грубое определение театрам Украины

Вертинский дал грубое определение театрам Украины
Алексей Вертинский, народный артист Украины, очень жестко высказался о ситуации в украинских театрах. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Главком, по мнению Вертинского, украинские театры находятся в полной ж.пе.

«Реформы являются абсолютной глупостью и самообманом. Театры Украины в полной ж.пе. И я объясню вам почему. Ни одного руководителя нельзя поменять, потому как у каждого из них диагнозы. Вот допустим, кого-то захотели уволить, а там говорят – нельзя трогать, ведь у него давление, а вдруг парализует? Это будет на нашей совести. Не пойму, мы что – богадельня?», возмущается артист, отвечая на вопрос журналиста о реформах. Вертинский отметил, что надо принимать кардинальные меры, иначе ничего не будет меняться.

«Нужно разогнать все театры, как в Эстонии. Это не по Конституции, но нужно начать с нуля, и нужно найти людей, которым можно доверять, чтобы они отобрали постановки. Вот тогда будем смотреть, что получится. А пока мы тянем то, что насочинял Иосиф Виссарионович», подытожил Вертинский. По его мнению, нужно убирать всех.
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