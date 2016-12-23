Эксперт назвал специалистов, которые скоро останутся без работы в Украине

Скоро без работы в Украине могут остаться водители и бухгалтеры, и эти специальности пока входят в пятерку самых востребованных в стране, как и специальности в сфере продаж.
Как сообщает replyua.net, такое мнение высказал Сергей Марченко, директор по развитию в Work.ua. По его словам, несмотря на то, что количество открытых вакансий для некоторых специалистов увеличивается, бухгалтерам и водителям в ближайшее время станет сложно найти работу. Марченко отмечает, что такие изменения могут произойти из-за повсеместной автоматизации. В категорию профессий, которые в недалеком будущем могут исчезнуть, попали именно эти специальности. Скоро бухгалтеров заменят умные машины, отметил эксперт, а что касается водителей, то они останутся, но в небольшом количестве.
«В пяти штатах США недавно приняли законы о беспилотных автомобилях, и примерно через десять лет водители не понадобятся транспортным компаниям», отметил Марченко. Также, по его словам, на рынке труда Украины наметились позитивные сдвиги – количество вакансий продолжает расти, и по сравнению с показателями прошлого года рост достиг 62 процентов.