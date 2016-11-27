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Захарченко засобирался в Николаев и Одессу, - видео

Захарченко засобирался в Николаев и Одессу, - видео
Александр Захарченко вновь решил запеть, и во время концерта исполнил популярную военную песню «Давай закурим», однако немного изменил слова в этой композиции, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. Глава «ДНР» спел о том, что он вместе с боевиками собирается прийти в Каховку, Николаев и Одессу.

«Я исполнил эту песню, поскольку в ней очень много важных для нас слов. Сегодня мы побывали на передовой у наших ребят и рассуждали, как жить дальше. Также говорили и о том, чего мы добиваемся. В этой песне есть ответ на очень важный вопрос о том, чего мы вообще хотим. И в славную Каховку, и в Николаев, и в Одессу мы придем как хозяева», парировал Захарченко. Напомним, что ранее главарь боевиков рассказал о том, что планирует «взять Мариуполь».

По его словам, он очень хочет исправить ошибки, которые были допущены в течение двух лет. «Хочется вернуть время и не сдать Мариуполь. Если бы я не получил ранение, мы бы продолжили наступать дальше», подчеркнул боевик.


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