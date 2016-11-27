валюта
СпецтемаСазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Ганапольский: Украина ставит эксперимент, и от него никуда не деться

Ганапольский: Украина ставит эксперимент, и от него никуда не деться
Суть и уникальность эксперимента, который ставит Украина, заключается в том, что она стала одной из первых постсоветских стран, выбравшей европейский путь развития.

Как сообщает replyua.net, об этом Матвей Ганапольский пишет на Радио Свобода. По его словам, никто из бывших советских республик не выбрал такой путь, и даже прибалтийские государства просто влились в привычную им Европу. «У Украины нет другой альтернативы, и даже, если бы у нее остался Крым и не было бы войны на Донбассе, она все равно бы пошла этим путем, ведь страна дошла до ручки, и ей необходимо делать выбор. Продолжительность жизни в европейских государствах превышает 80 лет, и Украина хочет избрать модель, которая позволит людям дольше жить. Что в этом ужасного?», пишет журналист.

По мнению Ганапольского, он не может согласиться с тем, кто говорит, будто Украина замерла у подъезда в Европу и выглядит жалким просителем. Журналист уверен, что так думают недалекие люди, поскольку Украина уже закончила школу, и сейчас она выглядит подростком, который стоит у дверей в университет, в котором учат экономике, науке и настоящей жизни.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер объяснил, почему притихла Тимошенко
Важное за сутки
26 ноя 2016
7194

На Одещині бульдозером знищили виноградник французького бізнесмена

В Одеській області невідомі за допомогою бульдозера нанесли серйозні збитки виноградникам виробника з Франції Крістофа Лакарєна, який займається виготовленням вина у Шабо. Про це повідомляє видання


Последние новости

Рыбачук: тема безвиза обмусолена, но нужно отметить еще кое-что

Тука не считает возможным возвращение Крыма в ближайшие 3-5 лет

Радзиховский: политика Трампа в отношении РФ будет строиться на торге

В России рассказали о единственном страхе Путина

В Украине падает производство свинины

В МИД Польши опасаются, что их страна станет очередной жертвой агрессии

«Губами Януковича говорил Путин», – психолог

Эксперт: это начинает сбываться

В Минздраве составили список самых бесполезных лекарств от простуды

На Донбассе задержан боевик «Нацист», участвовавший в штурме отделения полиции

Названы самые дешевые зимние курорты Украины

В «ДНР» потребовали от чешской гуманитарной организации за сутки покинуть Донбасс

Первые жертвы сильнейшего наводнения в Италии

В Москве показ фильма о Голодоморе сорвали свиными костями

Казарин: восхваляющие Кастро могут гордиться и достижениями Моторолы

Обама просил Клинтон признать поражение еще в день выборов, - СМИ

Заявление Вакарчука о Голодоморе вызвало неоднозначную реакцию у украинцев

Ганапольский: Украина ставит эксперимент, и от него никуда не деться

Эрдоган посоветовал Европарламенту «знать свое место»

Трамп о пересчете голосов: это уже мошенничество

 Новости за день