Ганапольский: Украина ставит эксперимент, и от него никуда не деться

Суть и уникальность эксперимента, который ставит Украина, заключается в том, что она стала одной из первых постсоветских стран, выбравшей европейский путь развития.
Как сообщает replyua.net, об этом Матвей Ганапольский пишет на Радио Свобода. По его словам, никто из бывших советских республик не выбрал такой путь, и даже прибалтийские государства просто влились в привычную им Европу. «У Украины нет другой альтернативы, и даже, если бы у нее остался Крым и не было бы войны на Донбассе, она все равно бы пошла этим путем, ведь страна дошла до ручки, и ей необходимо делать выбор. Продолжительность жизни в европейских государствах превышает 80 лет, и Украина хочет избрать модель, которая позволит людям дольше жить. Что в этом ужасного?», пишет журналист.
По мнению Ганапольского, он не может согласиться с тем, кто говорит, будто Украина замерла у подъезда в Европу и выглядит жалким просителем. Журналист уверен, что так думают недалекие люди, поскольку Украина уже закончила школу, и сейчас она выглядит подростком, который стоит у дверей в университет, в котором учат экономике, науке и настоящей жизни.