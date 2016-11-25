Ляшко порушив ще одну свою обіцянку - ЗМІ

Парламентська фракція «Радикальна партія» на чолі з Олегом Ляшком не тільки не виконують своїх обіцянок щодо складання дипломатичних паспортів, а й навіть не здають їх після закордонних поїздок до МЗС України на зберігання. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що згідно з законами України, саме зовнішньополітичне відомство виконує роботу щодо оформлення та видачі, обміну та повернення державі, зберігання та ліквідацію дипломатичних документів в Україні. «Народний депутат отримує дипломатичний паспорт на період його робочої поїздки закордон. Після повернення він має повернути його на зберігання до МЗС. Це потрібно зробити протягом десяти днів після завершення терміну, на який паспорт було видано. Станом на 23-тє листопада до МЗС на зберігання не повернули 19 з 21 депутатів від фракції «Радикальна партія». Також цього не зробив і сам пан Ляшко», - зазначили у Міністерстві закордонних справ України.
В той самий час у відомстві не назвали прізвищ двох депутатів, які здали свої диппаспорти. Як повідомлялося раніше, виступаючи з трибуни Верховної Ради Ляшко заявляв, що готовий здати свій дипломатичний паспорт в знак протесту проти затягування процесу ЄС у наданні Україні безвізового режиму.
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