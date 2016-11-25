Пономарь: Украина радует отличными экономическими новостями

Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook о важных экономических новостях, которые порадуют многих украинцев, - передает replyua.net.
Пономарь сообщает, что правительство отменит более трехсот шестидесяти регуляций и ограничений для субъектов хозяйственной деятельности в Украине, что существенно упростит ведение бизнеса. Политический обозреватель пишет об еще одной важной новости – с начала следующего года Украина станет участницей ОЭСР по противодействию размывания налоговой базы. Министр финансов в связи с этим заявил, что «ведение бизнеса в Украине существенно облегчится».
Блогер пишет о важном внешнеэкономическом контракте, который был заключен Украиной с Пакистаном – украинские военные предприятия модернизируют танки Пакистана. Общая сумма контракта – шестьсот миллионов долларов США. Пономарь сообщает, что стоит отметить еще одну новость – Европейский парламент принял резолюцию о противодействии российской пропаганде, как террористической угрозе современности. В документе подчеркивается, что Кремль обеспечивает финансово существование пророссийских политических партий и других общественных организаций в ЕС.
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