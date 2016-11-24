Парубій вважає необхідним зачитати Януковичу звинувачення під час допиту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій пропонує під час засідання суду 25-го листопада, на якому буде проходити відеодопит колишнього президента України Віктора Януковича, зачитати йому повний список готових звинувачень. Про це спікер ВРУ заявив під час розмови з кореспондентами в Києві сьогодні, 24-го листопада, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Я вважаю, що завтра в суді головне, що мають зробити слідчі – оголосити Януковичу звинувачення для того, щоб українська сторона могла починати займатися цими справами з максимально високим темпом та завершити розслідування злочинів президента-втікача», - зазначив він. Андрій Парубій переконаний, що повну відповідальність за побиття і вбивства під час «Революції гідності», анексію Криму та вторгнення російських військ на територію Донбасу несе саме Віктор Янукович.
«Я вважаю, що ті всі події, які були на «Майдані» і все що було після нього стали причиною продажної політики Януковича. І при будь-якій нагоді ми маємо вимагати від нього повернення до України, щоб нести кримінальну відповідальність за свої вчинки», - зазначив керівник ВРУ. Як відомо, 25-го листопада о 13:00 має початися відеодопит Віктора Януковича у якості свідка в справі Майдану.
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